Ach, die trouwe PlayStation 2. Sinds begin 2013 is de productie van de legendarische machine stopgezet, maar de herinneringen zitten nog steeds in ons hart en een aantal van deze herinneringen zijn sinds kort beschikbaar via het zogeheten ‘Project Deluge‘

The Hidden Palace en Internet Archive hebben namelijk samengewerkt om meer dan 700 prototypes en early builds te catalogiseren en te bewaren, wat bij elkaar opgeteld neerkomt op ongeveer 860GB aan data. De bestanden zijn door een anonieme donor overhandigd en komen uit zijn/haar persoonlijke collectie.

Zo is er vanaf nu dus een stukje geschiedenis voor altijd bewaard, en deze prototypes kun je zelf spelen aan de hand van bijvoorbeeld een emulator. Een aantal hoogtepunten in de collectie zijn E3 builds van Shadow of the Colossus en Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex en prototypes van het ondergewaardeerde God Hand en Dino Stalker.

The Hidden Palace heeft via Twitch beelden gedeeld van een aantal van deze titels. Project Deluge is in ieder geval een prachtig initiatief en we hopen dat Sony geen juridische stappen zal ondernemen om het materiaal te laten verwijderen.