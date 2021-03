De Resident Evil-serie staat de laatste maanden in de schijnwerper door de komst van Resident Evil 8: Village. Dit is echter niet het enige hoogtepunt dit jaar, want de franchise bestaat ook 25 jaar. Capcom heeft voor beide wat in petto en heeft besloten om dit te delen in een nieuwe showcase, die in april zal plaatsvinden.

De Japanse ontwikkelaar/uitgever wil niet al teveel laten weten over wat er zal worden getoond tijdens de showcase, zodat er geen verrassingen worden verklapt. Wat zij wel wilden vertellen is dat er nieuwe game content zal worden getoond en er zal nieuws zijn rondom het 25-jarige bestaan van de serie.

Wellicht zal één van de verrassingen over de tweede demo van Resident Evil 8: Village gaan. Het is nu nog niet bekend wanneer deze zal verschijnen, dus het zou wel eens zo kunnen zijn dat deze na de showcase beschikbaar wordt gesteld. Net zoals de vorige keer gebeurde.