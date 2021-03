Eind 2019 schreven we voor het laatst inhoudelijk over Atomic Heart, een dystopische mix tussen Fallout, S.T.A.L.K.E.R., BioShock en Metro. Destijds was de verwachting dat de game in 2020 zou verschijnen, maar een release bleef uit en de coronapandemie zal de ontwikkeling van de game niet geholpen hebben.

Toch heeft Mundfish besloten om de game weer eens te laten zien, ditmaal in een trailer die geheel om de ingebouwde fotomodus draait. De beelden laten zien dat de ‘Photo Mode’ in Atomic Heart zeer gedetailleerd is. Of dit klopt, zullen we hopelijk snel gaan merken.

Atomic Heart is op dit moment in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series | One consoles en pc. Een releasedatum is tot op heden nog niet bekendgemaakt