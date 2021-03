Sony was volgens Remedy Entertainment ‘iets beter voorbereid’ op de komst van de next-gen consoles in vergelijking met diens concullega Microsoft. Dit vertelt communications director Thomas Puha in gesprek met IGN. Puha zegt beide consoles enorm te waarderen, maar hij wil wel aanstippen dat Sony’s software en tooling veelal hetzelfde is gebleven en dus stabieler werkt.

Microsoft, daarentegen, heeft besloten om hun ontwikkelingssoftware wat ingrijpender te veranderen. Dit is met het oog op de toekomst waarschijnlijk een verbetering, maar door de geringe ervaring met de nieuwe consoles had Remedy meer moeite met het overzetten van Control: Ultimate Edition naar de Xbox Series X|S.

“Sony stuck what worked, their development software and tools were pretty stable and good pretty early on. Microsoft opted to change quite a lot of things, which in the long run are probably good, but of course it was just a bigger hurdle for us devs early on because we had to rewrite a bunch of different things to take advantage of specific features.”

Puha deed ook een duit in het zakje wat betreft cross-gen ontwikkeling en de toekomst van de machines. Hij vindt dat het overstappen naar een nieuwe generatie altijd uitdagingen kent, omdat men ervoor moet zorgen dat de game wel werkt op de oude machines. Op het moment dat ze dan willen overstappen naar de snellere consoles, komen ze keuzes van vroeger tegen die ze noodgedwongen moesten nemen en het is ook niet realistisch om de game opnieuw te gaan bouwen.

Daarom is er – volgens Puha – nog geen game verschenen die volledig gebruikmaakt van de kracht van de nieuwe consoles. Ontwikkelaars hebben tijd nodig om de machines en software te leren kennen, maar hij benadrukt dat de games die onderweg zijn ons in ieder geval op grafisch gebied zullen verbluffen.

“You have to support the previous gen, make sure that sings, and then whatever you bring to next-gen is still limited by the choices you made years ago for the previous generation. It’s not a very realistic thing, that this old game, we’re just going to remake everything and then bring it to next-gen. It’s just not like that. It’s not a reality for us, because you’re literally taking away resources that are building the future games and improving the engine for the future.

The games that will come out, the stuff we’re working on, the visual bar, you’re going to be blown away. We’re going to see so much improvement.”