Quantic Dream is bekend van hun games, maar in februari 2020 lieten ze weten dat ze ook titels van andere ontwikkelaars zouden gaan uitgeven. Een van deze games zal een ambitieus project van Parallel Studios zijn.

De nieuwe uitgever zal al titels uitgeven van Jo-Mei Games en Red Thread Games en nu is daar Parallel Studios aan toegevoegd. Dit is een Franse indie-ontwikkelaar, dat met een project bezig is die volgens chief executive officer Guillaume de Fondaumière een verhaal gedreven en atmosferische titel is, die zich focust op ‘poetic cinematography’.

Quantic Dream zal niet alleen de game uitgeven, zij zullen Parallel Studios eventueel bijstaan met hun expertise. Wanneer het spel van de Franse indie-ontwikkelaar zal verschijnen is nog niet bekend.