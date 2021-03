Op 20 april verschijnt MLB The Show 21 en Sony San Diego heeft nu deze datum dichterbij komt een nieuwe trailer gedeeld. Het betreft een cinematische trailer die als showcase dient voor de grafische kwaliteiten van de game op de PlayStation 5.

Je kunt MLB The Show 21 op de PlayStation 5 in een resolutie van 4K spelen op 60 frames per seconde, wat voor een zeer strakke presentatie zorgt. Dat is wat de trailer hieronder aan je wil laten zien, dus druk zeker even op play!

MLB The Show 21 verschijnt ook voor de PlayStation 4, maar helaas is er geen upgradepad. Let dus goed op welke versie je aanschaft zodra de game eenmaal verkrijgbaar is.