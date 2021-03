Het is al jaren duidelijk dat er een nieuwe film in het Resident Evil universum aan zit te komen en kort gelegen kregen we de bevestiging dat dat dit jaar in september zal zijn. De bedoeling is dat de film dan in de bioscopen draait en als dat niet mogelijk is, dan zal de film ongetwijfeld via streamingplatformen aangeboden worden.

Dit jaar werden we al bedolven onder nieuws omtrent de reboot, waaronder de personages die een rol spelen in de film, de cast en het feit dat we met deze film volledig teruggaan naar de roots. Vooralsnog werd dit allemaal onder een werktitel naar buiten gebracht, maar ondertussen is de officiële titel ook bekendgemaakt: Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Het verhaal focust zich op de gebeurtenissen van de eerste twee games. Hoe (en of!) ze dit precies zullen gaan samenvatten in één krachtige film valt natuurlijk nog te bezien, maar we houden goede hoop.