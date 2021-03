Niet alle ontwikkelaars nemen zichzelf al te serieus en dat zie je vaak terug aan de games die daaruit voortkomen. Shotgun Farmers is het resultaat van een gek idee met een ‘waarom ook niet?’ mentaliteit van – hoe kan het ook anders – een Amerikaanse studio.

Megastorm Games zag een gat in de markt en wilde dat maar al te graag pluggen… met een maïskolf. Uit een maïsplantbazooka. Ja, het is veel om zomaar te kunnen bevatten, maar het blijkt toch een zeer vermakelijke game. Als je een kijkje neemt naar de scores van Steam gebruikers, dan liegen die er niet om.

Het is een online multiplayer game met verschillende grappige modi, die je slechts een tientje kost. Daar kun je je niet echt een bult aan vallen. Momenteel is de game enkel verkrijgbaar in de Amerikaanse PlayStation Store, maar mogelijkerwijs komt de game ook naar Europa op een later tijdstip.