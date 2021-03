Eind dit jaar zal er een nieuwe Call of Duty verschijnen en het enige wat we over deze game weten is dat Sledgehammer de titel in ontwikkeling heeft. Tot de officiële onthulling daar is, moeten we het doen met geruchten en eerder wezen die naar een setting in Korea. Een nieuw gerucht wijst echter op de Tweede Wereldoorlog.

De website ModernWarzone meldt dat ze van bronnen hebben vernomen dat de nieuwe Call of Duty de titel ‘WWII: Vanguard’ heeft. Dit kan zowel een codenaam als een werktitel zijn die in de toekomst nog zal veranderen, maar het kan ook aangehouden worden. Dat sluit immers wel aan op Call of Duty: WWII van dezelfde ontwikkelaar uit 2017.

Of het klopt is afwachten, met name omdat het gerucht over Korea ook interessant klinkt. De tijd zal het leren.