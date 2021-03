Destijds was Six Days in Fallujah controversieel en sinds de heraankondiging is er wederom erg veel kritiek op de game te horen. De ontwikkelaar heeft meermaals aangestipt de game niet politiek geladen te brengen en juist het verhaal van alle kanten te willen vertellen. Het hoe en wat moeten we afwachten tot de game uitkomt en vandaag hebben we de eerste gameplaybeelden.

In een video van ruim zes minuten wordt de gameplay uitgelegd en hieruit blijkt dat het niet zomaar een shooter is in de zin van Call of Duty, maar echt een tactische shooter waarbij je andere soldaten instructies geeft. Interessant in dit verhaal is een specifieke techniek die wordt toegepast om de game onvoorspelbaar te maken. Dit doet men met de zogeheten ‘Procedural Architecture’.

Dankzij deze techniek zal elke ruimte in de game telkens anders aangekleed zijn. De ene keer is het gevuld met allerlei interieurobjecten, de andere keer is het kaal. Dan zit er wel een deur in de muur en de andere keer weer niet. Dit om het idee van ‘maps leren kennen’ tegen te gaan, wat bijdraagt aan het gevoel dat je nooit weet wat je te wachten staat.

Dit sluit weer aan op wat de mariniers die er destijds zijn geweest hebben verteld, want dat is de uitdaging waar ze voor stonden: het onbekende. Dezelfde maps telkens opnieuw spelen werkt voor een multiplayer, maar in een singleplayer is het allesbehalve realistisch en dat probeert men hiermee te doorbreken.

Hieronder als eerst de gameplay footage van Six Days in Fallujah, daaronder een korte video over deze techniek.