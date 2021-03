Het is aankomend weekend feest in Call of Duty: Warzone en Black Ops Cold War! Vanaf vrijdag 26 maart tot maandag 29 maart verdien je namelijk dubbele ervaringspunten voor je wapens, Battle Pass voortgang en algemene ervaringspunten.

PlayStation spelers hebben zelfs een dagje voorrang en mogen zelfs al op donderdag 25 maart aan de slag, vanaf morgen dus. Reden voor het dubbele XP evenement is de mid-season update van seizoen 2 die naar verwachting ergens volgende week live zal gaan.

Treyarch heeft tot op heden bijna geen details vrijgegeven over deze update, behalve dat er een nieuwe Outbreak map inbegrepen zal zijn. Mocht men in de tussentijd meer informatie onthullen, dan lees je dat natuurlijk terug op PSX-Sense.