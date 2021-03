Sony wil blijven groeien en innoveren, en om dat voor elkaar te krijgen, hebben zij wat veranderingen doorgevoerd aan de top. Dit heeft ook gevolgen voor Sony Interactive Entertainment.

Hideaki Nishino is al meer dan 20 jaar werkzaam bij het bedrijf en hij was verantwoordelijk voor ‘platform planning’ en management. Hij is gepromoveerd tot senior vice president en zal nu direct onder Jim Ryan, de president en CEO van SIE, vallen. De baan van Nishino zal worden overgenomen door Michael Pattison, die eerst vice president Global Third-Party Relations was.

Er zal ook een andere senior vice president finance, corporate development & strategy komen bij Sony Interactive Entertainment, namelijk Lin Tao. Zij heeft al eens vijf jaar voor PlayStation gewerkt en zal nu – net als Hideaki Nishino – direct onder Jim Ryan vallen.