DOOM Eternal is net een jaartje onder ons en sinds vorige week is de laatste uitbreiding – The Ancient Gods – Part 2 – beschikbaar. De saga van de legendarische Doom Slayer komt zo tot een einde en het ziet ernaar uit dat we geen grote uitbreidingen meer hoeven te verwachten, aldus executive producer Marty Stratton via een bericht op Twitter.

Dat betekent echter niet dat ontwikkelaar id Software de game helemaal laat vallen. Stratton laat namelijk via hetzelfde bericht weten dat er meer updates onderweg zijn voor DOOM Eternal, en die moeten later in het jaar verschijnen. Het is onduidelijk of hij doelt op bijvoorbeeld meer content voor de Battlemode of de next-gen updates, die onderweg zijn voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Benieuwd wat wij vorig jaar van DOOM Eternal vonden? Lees dan hier onze review nog eens terug.