Over een kleine twee weekjes is Oddworld: Soulstorm – een remake van Abe’s Exodus uit 1998 – eindelijk verkrijgbaar. Beter nog: de opvolger van Oddworld: New ‘n’ Tasty is voor PlayStation Plus-abbonees die maand geheel ‘gratis’ te downloaden.

In gesprek met WCCFTech heeft Lorne Lanning van Oddworld Inhabitants een aantal technische details gedeeld wat betreft de performance op de PlayStation 5. Oddworld: Soulstorm zal op Sony’s nieuwste console draaien op een resolutie van 1440p en een framerate van 60 frames per seconde. De 1440p resolutie wordt vervolgens correct geschaald om de resolutie van de display te matchen.

Er zijn dus geen meerdere modi waar je uit kunt kiezen om bijvoorbeeld de game te ‘locken’ op een 4K resolutie tot 30 frames per seconde. De user interface is overigens wel native 4K, wat de menu’s in ieder geval goed scherp zal houden. Natuurlijk zal de game ook gebruik maken van de DualSense controller, 3D audio en de supersnelle SSD.

Op de PlayStation 4 zal de game overigens draaien op een resolutie van 1080p met 30 frames per seconde, Lanning laat hierbij verder niks weten over hoe de PlayStation 4 Pro Soulstorm zal aanpakken.

Oddworld: Soulstorm is vanaf 6 april verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.