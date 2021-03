Vorige maand toonde Frogwares de eerste gameplayvideo van Sherlock Holmes: Chapter One. Deze was wat aan de korte kant, maar er is nu een nieuwe video verschenen die je meer beelden van de game laat zien. Deze video kan je onder dit bericht checken.

In de video komen een aantal aspecten van de gameplay voorbij, waaronder het onderzoeken van de plaats delict en de mogelijkheid om je te vermommen. Dit zal je nodig hebben om in totaal vijf zaken op te lossen, die samen één verhaal vormen. Er zullen ook zijmissies aanwezig zijn en de ontwikkelaar belooft dat ook deze aardig wat tijd in beslag kunnen nemen. Sommigen zullen zelfs net zo groot als de hoofdmissies zijn.