Bethesda kondigde een hele tijd geleden aan dat er PS5-versies zouden komen van enkele van hun games, waaronder het populaire The Elder Scrolls Online. Momenteel is die PS5-upgrade nog steeds nergens te bekennen, maar nieuws volgt erg binnenkort.

Op de Elder Scrolls blog werd namelijk onlangs een nieuw online evenement aangekondigd, dat ons meer info zal geven over The Elder Scrolls Online: Blackwood. Dat is op zich al leuk, maar als je even in de beschrijving van het evenement gaat kijken, kan je het onderstaande lezen:

[…] you might even learn some more news on the upcoming update for PlayStation®5 and Xbox Series S/X players!

Afwachten dus tot het evenement zelf, dat op woensdag 31 maart om 20.00 uur bij ons zal beginnen.