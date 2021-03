Gisteren konden we jullie een nieuwe trailer van Atomic Heart laten zien, waarin de focus ligt op de fotomodus die in deze titel aanwezig is. In aanvulling daarop hebben we nu nog wat screenshots van de game voor jullie, waar enige gore niet in geschuwd wordt.

Als speler krijg je diverse wapens tot je beschikking waarmee je je van de vijanden kunt ontdoen en wat ledematen die her en der rondvliegen zal geen uitzondering zijn. De screens kun je hieronder in volle glorie bewonderen, terwijl we in afwachting zijn van de releasedatum.

Deze game biedt een unieke mix van verschillende bekende games, zoals Fallout, BioShock en S.T.A.L.K.E.R., wat voor een bijzondere vibe lijkt te zorgen. Meer over Atomic Heart kan je hier vinden.