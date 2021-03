Vanaf aanstaande vrijdag is Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 ook op de PlayStation 5 te spelen via een upgrade. Deze upgrade zorgt ervoor dat deze uitstekende remake op 60 frames per seconde draait en dat in een 4K resolutie. Ook is het mogelijk de games in 1080p te spelen op 120 fps. Aan jou de keuze.

De upgrade van de PS4-versie naar de PS5-versie is gratis voor iedereen die het origineel in zijn of haar bezit heeft. Ongeacht of dat een digitale of fysieke versie betreft, kan je gratis van de betere variant genieten. Ook is het mogelijk om je savedata mee te nemen, maar dat gaat op een ietwat andere manier dan gebruikelijk.

Je dient namelijk wat stappen te nemen wil je de savedata van de PS4-versie laten werken met de PS5-versie, want dat zal niet automatisch gaan als je de data in de cloud hebt staan. Wat je moet doen, vind je hieronder op een rijtje in het stappenplan.

Start Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 op de PlayStation 4

Ga naar de optie ‘Upload Save’ en druk op ‘Accepteren’

Volg nadien de stappen die aangegeven worden

Start na het uploaden Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 op de PlayStation 5

Ga in het menu naar ‘Options’ en ga dan naar ‘Download Save’

Volg nadien de stappen die aangegeven worden

Als de download voltooid is zal je automatisch weer naar het hoofdmenu gebracht worden

Je savetransfer is voltooid

Als je deze stappen doorlopen hebt, kun je de game op het punt verder spelen waar je was gebleven. De enige savedata die niet meegenomen kan worden, is die van de ‘Create a Park’ modus.