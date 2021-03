Krijg jij graag cadeautjes? Als het antwoord op die vraag “ja, natuurlijk” is, dan hebben we fantastisch nieuws voor je. Momenteel kan je namelijk alle Mafia III DLC gratis aanschaffen via de PlayStation Store. Dat is niet niets, want in totaal gaat het om de volgende vijf uitbreidingspakketten:

Als je de Definitive Edition van Mafia III al aangeschaft zou hebben, dan heb je uiteraard al toegang tot alle DLC. Indien dit niet het geval is, dan is dit natuurlijk mooi meegenomen. Heb je nog niets qua uitbreidingen? Dan kan je het gehele pakket hier in één keer downloaden. Het is niet duidelijk hoe lang deze DLC gratis zal blijven, dus grijp je kans snel!