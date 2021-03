Vorige week werd update 1.2 voor Cyberpunk 2077 aangekondigd en het lijkt erop dat de game een hoop (nodige) verbeteringen zal krijgen. We hebben echter nog geen specifieke patch notes of een releasedatum gekregen van deze update, maar ontwikkelaar CD Projekt RED stuurde wel de onderstaande tweet de wereld in:

ICYMI, last week we presented a selection of changes from the upcoming Patch 1.2 along with some insights from our developers.

The update is currently being tested and we will be sharing patch notes ahead of its release, so you know what’s coming. Stay tuned for more info! https://t.co/fcHgVN3Sht

