Andrzej Zawadzki, de lead gameplay designer van Cyberpunk 2077, laat op Twitter weten dat hij CD Projekt RED na 8 jaar verlaat. In zijn tijd bij de studio heeft Andrzej Zawadzki verschillende rollen vervuld. Zo begon hij oorspronkelijk als QA Tester voor The Witcher 3: Wild Hunt, waarna hij tijdens de ontwikkeling van Cyberpunk 2077 doorgroeide naar zijn huidige positie. Hij geeft overigens niet aan waar hij naartoe vertrekt.

After almost 8 years, my time at CDPR has come to an end. It's time for the new adventure.

To every person I've met on the way – thank you 🙂 It was an honor and pleasure.

See you around 🙂 pic.twitter.com/Hts3TE9VzW

— Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) March 22, 2021