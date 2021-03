Ubisoft maakt bekend dat Watch Dogs: Legion vanaf donderdag 25 maart 17:00 uur tot maandag 29 maart 16:00 uur gratis speelbaar is op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en de pc via zowel de Epic Games Store als de Ubisoft Store. Ieder personage in Londen is beschikbaar om te rekruteren en om mee te spelen in zowel de singleplayer- als de online multiplayermodus. De helft van de acht stadsdelen zijn te verkennen en je kunt de verhaallijn tot aan de missie Skye Larsen spelen.

Mocht je de game nadien aanschaffen, blijft je progressie behouden en zoals gebruikelijk, is de game ook momenteel afgeprijsd om je over de streep te trekken. Daarnaast is er wat meer van de gratis post-launch content en de nieuwe exclusieve content voor bezitters van de Season Pass bekendgemaakt. Zo krijgt iedereen gratis toegang tot een nieuwe tactische coöp-missie genaamd Leader of the Pack. Eind mei komen daar ook twee nieuwe PvP-modi bij, Extraction en Invasion plus nog een tactische coöp-missie genaamd Project Omni.

Voor de Season Pass bezitters komt er een nieuwe verhaallijn in de vorm van Watch Dogs: Legion – Bloodline, waarin je zowel met Aiden Pearce uit de eerste Watch Dogs als Wrench uit Watch Dogs 2 kunt spelen. Er worden ook twee nieuwe personages geïntroduceerd. Mina is een proefpersoon die dankzij gruwelijke experimenten de gedachten van andere mensen kan besturen en Darcy is een lid van de Assassin Order. Beide komen met hun eigen missies.