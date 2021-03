Resident Evil VII kwam begin 2017 uit en was een grote hit. De game wist al snel goed te verkopen en volgens Capcom doet het spel dat nog steeds, zo laat Antoine Molant (EMEA en UK marketing director) weten tegenover GamesIndustry.

Molant is van mening dat als je games van hoge kwaliteit levert, deze voor vele jaren goed zullen verkopen. Resident Evil VII is hier een goed voorbeeld van, want van deze titel worden jaarlijks nog 1 miljoen exemplaren verscheept. Dat is best indrukwekkend aangezien de game al 4 jaar oud is.

“We know quality sells and keeps selling for many, many years. We’re still seeing Resident Evil 7 shipping over one million units globally per year almost four years after its launch.”