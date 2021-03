Begin dit jaar wist Hitman III op zowel de PlayStation 5 als de PlayStation VR een zeer grote glimlach op ons gezicht te toveren, en in principe is het verhaal van de World of Assassination trilogie nu klaar.

Dit betekent echter niet dat Agent 47 helemaal met pensioen is, want IO Interactive heeft een nieuwe zevendelige uitbreiding aangekondigd voor Hitman III: ‘Seven Deadly Sins’. Zoals de titel al doet vermoeden zal ieder deel gebaseerd zijn op één van de zeven hoofdzonden. Elk deel zal daarbij ook een unieke visuele stijl hebben en natuurlijk zijn er ook nieuwe items en wapens om mee te experimenteren.

Verder is ieder deel los aan te schaffen of je kunt in één keer de Seven Deadly Sins Collection kopen, dan krijg je ieder deel van de uitbreiding naarmate zij verschijnen. De eerste uitbreiding zal overigens al op 30 maart verschijnen en draait om gulzigheid, oftewel ‘Greed’.