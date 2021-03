Sony trapte de nieuwe – inmiddels huidige – generatie af met een uiterst fijne remake van het geliefde Demon’s Souls, een bikkelharde actie RPG waarin je vaker wel dan niet een voortijdig einde zult beleven. De remake was een groot succes en het ziet ernaar uit dat Sony op dat succes wil voortborduren.

Anonieme bronnen hebben namelijk aan Giant Freaking Robot verteld dat Sony naar verluidt bezig is met een filmversie van Demon’s Souls. Deze bron heeft overigens al eerder correcte informatie gedeeld over andere aankomende films zoals ‘The Batman’ en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Verdere details zijn op dit moment nog niet bekend, maar gezien Sony ook bezig is met een serie omtrent The Last of Us, zou een Demon’s Souls film geen vreemd idee zijn.

Mocht het gerucht kloppen, zou je een dergelijke film wel zien zitten? Heb je een idee voor een verhaal of een regisseur? Laat het ons weten in de comments!