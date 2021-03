Hazelight wist met A Way Out een indrukwekkende coöp-titel voor te schotelen en kreeg daardoor van Electronic Arts groen licht om nog een coöperatieve game te maken. Er zijn al een aantal reviews van deze nieuwe titel verschenen en deze vallen allemaal positief uit.

Op het moment van schrijven zijn er 23 reviews aangemeld bij Metacritic, waarbij het hoogste cijfer een 10 is en het laagste cijfer een 7.5. Het gemiddelde staat op een 9.0 en daarmee is It Takes Two één van de beste coöp-games ooit en ook één van de beste titels van dit jaar.

Wij hebben de nieuwste game van Hazelight ook van een review voorzien en deze kan je hier lezen. De lijst met cijfers van andere media is als volgt: