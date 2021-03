Tegenwoordig zijn Trophies en Achievements haast niet meer weg te denken uit het gaming landschap. Sony was echter iets later bij het feestje, want de Trophies kwamen pas een jaar na de lancering van de PlayStation 3 en nog een jaar later werden ze door Sony verplicht.

Zodoende zijn er een aantal games geweest die nooit officieel de kleine bokaaltjes hebben ondersteund. Het is echter goed mogelijk dat dit in de toekomst niet meer het geval hoeft te zijn. Onlangs heeft Sony namelijk weer een nieuw patent vastgelegd die het heeft over dat spelers Trophies kunnen krijgen nadat een aantal zaken zijn geactiveerd.

Nog specifieker is in het patent vastgelegd dat het hier gaat om geëmuleerde games die in een eerder stadium ‘zijn verkocht of uitgebracht’. Dit zou het mogelijk moeten maken om Trophies te maken voor bepaalde titels zonder dat de ontwikkelaar bij dit proces betrokken hoeft te worden.

Patenten zien lang niet altijd het levenslicht, maar dit is mogelijk wel een hele interessante. Zou het straks dan toch mogelijk zijn om bijvoorbeeld PlayStation 3 (of oudere) titels te spelen op je PlayStation 5 via emulatie én om Trophies in die games te verdienen? Of zal dit vooral gericht zijn op de doorontwikkeling van PlayStation Now? De tijd zal het leren…