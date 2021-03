Met elke generatie consoles kan Sony best zeggen dat zij een behoorlijk portfolio aan games bieden. Erg veel IP’s worden geboren, maar ook sequels en prequels verschijnen veelvuldig die mooie ervaringen kunnen bieden. Stuk voor stuk de moeite waard en veel van die content mag menig gamer niet missen. Nu we met de PlayStation 5 aan het begin staan, zullen we ongetwijfeld een nieuwe reeks aan games voorbij zien komen wat deze generatie zal definiëren. Kijk maar naar Ratchet & Clank, die de laatste toeters en bellen zal bevatten of God of War: Ragnarok die hopelijk snel zal verschijnen. Horizon: Forbidden West niet te vergeten.

Soms kan je weleens de vraag hebben waar deze franchises precies vandaan komen. Misschien wil je de oudere games van die franchise weleens een keer uitproberen? Dat wordt dan heel lastig met Sony. Dit is immers geen onbekend verhaal en misschien ook wel een onderwerp dat hier eerder voorbij is gekomen. De toegang tot zogeheten legacy content is gewoonweg een drama bij Sony en iets waar weinig moeite achter lijkt te zitten. De paar titels op PlayStation Now dekken totaal niet het complete aanbod van de PS3 bibliotheek, laat staan van de overige consoles van Sony.

Als je niet een van deze oudere consoles hebt liggen, is oude content spelen een rompslomp, soms onmogelijk en allesbehalve consumentvriendelijk. Volgens de geruchten van afgelopen maandag lijkt dit een dramatische wending te nemen. Als de geruchten uitkomen, zal de PlayStation Store van de PS3, PSP en PS Vita gaan sluiten, waarmee jouw laatste mogelijkheid en toegang als consument tot legacy content wordt ontnomen. Ook omdat je dan automatisch aangewezen bent tot een schaars wordende tweedehands markt. Je hebt immers te maken met hardware die aan het verdwijnen is en als je geen alternatieve aanschafmogelijkheid meer hebt, dan ben je best wel de pineut.

Als je de hardware niet meer tot je beschikking hebt en je kan het ook niet meer spelen, dan ben je aangewezen op moderne hardware. Maar dat is nu precies het probleem, die kent geen backwards compatibility die verder teruggaat dan de PlayStation 4. Dit werkt in potentie piraterij in de hand. Dit terwijl Microsoft met een apart team juist alles op alles zet om legacy content te beschermen om te voorkomen dat het in vergetelheid raakt door slechte mogelijkheden qua toegang tot dit soort content. Sony lijkt hier daarentegen geen zier om te geven. Sony pusht juist het liefst hun nieuwe content, maar als dat er al amper is voor de PS5 en zij ook nog eens de andere kant van het spectrum elimineren, dan blijft er niet veel meer over.

Wat vinden jullie? De stelling voor deze week is dat Sony moet ophouden met het verwaarlozen van hun waardevolle legacy content en hun volledige bibliotheek aan games moet gaan respecteren. Het is niet alleen een geschiedenisles voor nieuwkomers om te zien waar sommige toppers vandaan komen, het is voor veel gamers ook nostalgie. Hier komt een stukje arrogantie van Sony naar boven dat enkel hun nieuwe content de moeite waard is, wat niet voor iedereen hoeft te gelden.

Laat jullie in de reacties hieronder horen. Het is nog altijd een gerucht – het sluiten van de PlayStation Store voor diverse oudere platformen – maar realistisch gezien achten we de kans vrij reëel vanuit een kostenperspectief die het onderhouden met zich meebrengt. We hopen dan ook ten zeerste dat dit een gerucht blijft en niet werkelijkheid wordt.