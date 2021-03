Rainbow Six Siege wordt regelmatig voorzien van nieuwe content, waaronder speciale skins. Er is nu weer een nieuwe skin beschikbaar en deze laat je spelen als Jill Valentine, bekend van de Resident Evil-serie.

De nieuwe skin is onderdeel van de ‘Zofia’s Elite Set’ en geeft je buiten de mogelijkheid om als Jill Valentine te spelen ook een wapenskin voor de LMG-E, M762 en RG15. Het bevat tevens een gadgetskin voor de KS79 Lifeline en je krijgt de ‘R.E. Elite Zofia Chibi charm’. De set kost je 1800 RE6 credits.

Hoe Jill Valentine eruitziet in Rainbow Six Siege kan je in de video hieronder checken.