Nog niet zo lang geleden – in februari om precies te zijn – werd het volgende deel in de Samurai Warriors franchise aangekondigd en dit deel werd ook al vrij snel van een releasedatum voorzien. Deze hack & slasher staat gepland voor 27 juli. Veel beelden van de game hebben we nog niet voorbij zien komen, maar daar komt dankzij een lange livestream nu verandering in.

Koei Tecmo zette in hun livestream van zo’n anderhalf uur lang de game volop in de spotlights. Tussen neus en lippen door verschijnt wat gameplay van deze titel. Het meest interessante begint rond minuut 56, wanneer we de combat in volle glorie zien. De speciale moves zien er in ieder geval spectaculair uit die genoeg zijn om korte metten te maken met de linies van de vijand. We raden je aan door de video heen te bladeren, zodat je alle gameplay te zien krijgt.