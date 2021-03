Wie GhostWire: Tokyo op de radar heeft staan heeft ongetwijfeld de naam Ikumi Nakamura weleens voorbij horen of zien komen. Zij vertelde met zoveel passie en enthousiasme tijdens de presentatie van de game op de E3 van 2018, dat ze al snel een internetsensatie werd. Niet lang na de onthulling van de game kwam naar buiten dat Nakamura het project verlaten had, maar dat GhostWire: Tokyo in goede status verkeerde ondanks haar vertrek.

De grote vraag is natuurlijk: waar is deze voormalige creative director nu mee bezig? Na negen jaar bij Tango Gameworks te hebben gewerkt, heeft zij nu besloten haar eigen studio te openen. Dit wordt duidelijk uit de onderstaande video waarin ze op de voet gevolgd wordt. In deze video zien we haar foto’s maken van ruïnes en vertelt ze over haar ambities. Daarnaast deelt ze onder meer ook haar ervaring met de game industrie.

Wat haar eerste project gaat worden is nog niet duidelijk. Wel geeft ze aan zeer geïnteresseerd te zijn in duistere legendes en horror. Het enige wat ze kan verklappen over haar project is dat het vol duistere humor zal zitten. De video geeft een duidelijk profiel van Ikumi Nakamura en is daarom het bekijken waard. Zet uiteraard wel even de ondertiteling aan, de video is immers volledig in het Japans.