Asterix & Obelix blijven met recht en reden bijzonder populaire figuren. In de herfst zullen we opnieuw met hen aan de slag kunnen in een gloednieuwe game, die de weinig verhullende subtitel Slap Them All! meekrijgt. Dit spel speelt zich af in het jaar 50 voor Christus. De Romeinen hebben Gallië bezet… met uitzondering van één hardnekkig dorpje verzetsstrijders.

Naar goede gewoonte zullen die rare jongens uit Rome het nog verdomd lastig krijgen wanneer Asterix en Obelix hen te lijf gaan. In de game ben jij daar zelf voor verantwoordelijk, vanuit het gekende 2D-perspectief. De titel verschijnt over een half jaar ongeveer op de PlayStation 4, maar zal via backwards compatibility ook op de PS5 speelbaar zijn.