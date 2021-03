Paradise Lost heeft een veelbelovende premisse. De game speelt zich af in een wereld waar de Tweede Wereldoorlog nooit afgelopen is. Onze aardbol heeft al betere dagen gekend; waar ooit trotse steden de plak zwaaiden, zien we nu enkel nog afgetakelde ruïnes. In deze barre omstandigheden groeit Symon op, een jongetje dat op een dag een nazibunker vindt en op verkenning uitgaat.

De game is gedurende zijn productieproces onder veel radars doorgevlogen. Meer zelfs, Paradise Lost is gisteren relatief onopgemerkt in de winkelrekken beland. Bij een release hoort uiteraard een launch trailer en deze kan je hieronder vinden. Laat ons even weten of de sfeervolle beelden jouw interesse weten op te wekken.