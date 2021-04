In samenwerking met Sony PlayStation hebben we voor het derde opeenvolgende weekend een leuke actie. Ditmaal draait het om PlayStation Now, waarvoor we een jaarabonnement weggeven. Hiermee krijg je toegang tot een zeer uitgebreide bibliotheek van PS3- en PS4-games, die je kunt streamen naar je PlayStation, alsook andere platformen.

Op deze pagina zetten we alle mogelijkheden van PlayStation Now uitgebreid uiteen, dit voor het geval je er nog niet helemaal bekend mee bent. Als extra doen we er ook nog een mooi T-shirt van Detroit: Become Human bij. Met dat erbij dien je twee vragen over die game te beantwoorden om kans te maken.

Vraag 1: Wie spreken de stemmen van Markus, Connor en Kara in?

Vraag 2: Hoe heet het bedrijf dat de androïdes vervaardigd?

Weet jij de antwoorden? Stuur die dan in door de onderstaande stappen te volgen en wie weet kan je straks in een nieuw shirt van Detroit: Become Human genieten via PlayStation Now!

Hoe kan ik meedoen?

