De tweede uitbreiding voor Immortals: Fenyx Rising is nu beschikbaar voor de game, zo laat Ubisoft weten. Deze release gaat natuurlijk gepaard met een launch trailer en die kan je hieronder bekijken. Als je de Season Pass voor de game hebt, dan kun je de content ‘gratis’ binnenhalen, anders kost het €14,99 en voor de uitbreiding kan je hier in de PlayStation Store terecht.

In Mythen van het Oostelijke Rijk begint een nieuwe held genaamd Ku aan een reis geïnspireerd door een populaire Chinese mythe, Nuwa Mends the Heavens. Ku moet de godin Nuwa helpen om de gebroken hemel te herstellen en de mensheid te redden. Spelers moeten Ku’s unieke vechtstijl en vaardigheden, geïnspireerd door Chinese vechtsporten, beheersen om nieuwe vijanden en monsters uit de Chinese mythologie te verslaan. Deze spannende nieuwe open wereld, die tevens trouw blijft aan zijn culturele oorsprong, biedt spelers een verrijkende ervaring die zich afspeelt tussen hemel en aarde. Tijdens dit avontuur wordt spelers hun vindingrijkheid, behendigheid en logica op de proef gesteld door de puzzels die te vinden zijn in de ruïnes van de hemel. Om nieuwe gameplay mechanics te beheersen, waaronder morph cubes, wolken, bamboe, controle van wind en luchtringen, ontgrendelen spelers nieuwe vaardigheden, zoals Nuwa’s Agility, Blades of Huang Di en de Axe of Yan.

Met deze release is de tweede grote uitbreiding voor Immortals: Fenyx Rising verschenen en de derde zal binnenkort ook beschikbaar gesteld worden. Details daarover moeten we nog afwachten, gezien Ubisoft die nog niet bekend heeft gemaakt. Meer over de vorige uitbreiding lees je hier en onze Immortals: Fenys Rising review kan je hier vinden.