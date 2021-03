Onlangs maakte Sony PlayStation bekend dat ze via het ‘Play at Home’ initiatief in navolging van Ratchet & Clank nog 10 games gratis zouden weggeven. Hieronder vallen niet de minste titels en het moment dat je deze games nu kan downloaden is daar. Van de 10 aangekondigde games zijn er nu 9 beschikbaar om gratis te downloaden.

We hebben alle titels hieronder voor je op een rijtje gezet met een directe link naar de PlayStation Store.

De laatste titel is Horizon: Zero Dawn, die zal vanaf 20 april beschikbaar zijn om te downloaden. Alle bovenstaande games zijn gratis beschikbaar tot 23 april 05.00 uur ’s morgens. Als je ze gedownload hebt of in je downloadlijst hebt gezet, dan zijn ze voor altijd van jou. Een PlayStation Plus abonnement is voor deze titels dus geen vereiste om er op een later moment toegang toe te hebben.