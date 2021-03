De PlayStation 5 is al een aantal maanden op de markt, maar het is voor consumenten nog steeds erg moeilijk om aan de console te komen. De primaire reden hiervoor is dat er tekorten aan halfgeleiders zijn. Volgens media en tech analist Neil Campling bereiken de tekorten langzaamaan een kritiek niveau en dat zal voorlopig alleen maar erger worden.

Campling heeft tegenover The Guardian aangegeven dat de reden voor deze situatie ligt in het feit dat er van tevoren een bepaald aantal halfgeleiders zijn besteld door verschillende bedrijven, maar uiteindelijk bleek dat er veel meer nodig waren. Daar komt nog eens bij dat de vraag alleen maar groter wordt, dus de tekorten zullen ook alsmaar toenemen.

“There is a perfect storm of supply and demand factors going on here. But basically, there is a new level of demand that can’t be kept up with, everyone is in crisis and it is getting worse.”