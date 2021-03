De PlayStation 4 beschikt over een interne klok die gevoed wordt door een batterij. Zoals met elke batterij het geval is, kan die op een gegeven moment leeglopen of doodgaan en hierover zijn wat zorgen ontstaan. De console gebruikt de interne klok onder andere om Trophies een bepaalde tijd en datum van unlocken mee te geven. Dit om te voorkomen dat spelers dat handmatig manipuleren.

Daarnaast is het een middel om de tijd correct te duiden. Een andere manier om de tijd te verifiëren is door verbinding te maken met het PlayStation Network, maar als het PlayStation Network niet langer toegankelijk is vanaf de PlayStation 4, dan is de console met andere woorden onbruikbaar. Met een klok die niet functioneert zullen alle opgeslagen bestanden onbruikbaar worden, stelt Lance MacDonald op Twitter.

Nu zal het PlayStation Network nog jaren toegankelijk zijn via de PlayStation 4. De console is immers springlevend. Toch zijn die zorgen niet geheel ongegrond, want het kent enige basis in de berichten dat Sony de PlayStation Store voor de PS3, PSP en PS Vita wil gaan sluiten. Over het PlayStation Network voor die platformen is met geen woord gesproken, dus het zal zo’n vaart niet lopen.

Toch is er veel rumoer op het internet ontstaan, met name dankzij de headline dat je PS4 door een dode batterij hypothetisch ‘onbruikbaar’ wordt. Een oplossing is er in verschillende opzichten. Zo kan Sony een firmware update uitbrengen om foutmeldingen omtrent de interne klok tegen te gaan. Ook is het mogelijk om de batterij zelf te vervangen, hoewel dat enige technische kennis vereist. Buiten dat, bijna alle PS4-games zijn ook te spelen op de PS5, dus in dat opzicht is de console dankzij backwards compatibility een soort van ‘life saver’.

Toch zijn de zorgen vanuit de community te begrijpen, gezien men zich druk maakt over hoe Sony omgaat met het behoud van oudere content. Let wel, dit alles volgt op basis van een gerucht over de PlayStation Store die gaat sluiten, wat nog niet officieel bevestigd is. Daarnaast heeft de PlayStation 4 nog genoeg leven in zich, dus dit scenario zal zich op korte termijn zeker niet voor gaan doen.