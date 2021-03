We weten sinds 2017 al dat BioMutant op komst is, maar de releasedatum is pas sinds kort bekend: 25 mei. Gamers moeten dus nog even geduld hebben voordat ze met de game aan de slag kunnen. Om in ieder geval de interesse in deze actie-RPG hoog te houden, is er een nieuwe trailer verschenen die je onder dit bericht kunt checken.

De nieuwe video valt onder de categorie ‘kort maar krachtig’. Deze duurt iets meer dan een minuut, maar laat zien hoe de gevechten in de game eruitzien. Als we van de trailer uit moeten gaan, is het spel op dit vlak in ieder geval een spectaculaire aangelegenheid.