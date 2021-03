Via het PlayStation Blog heeft Sony PlayStation vanmiddag aangekondigd te werken aan een film gebaseerd op Ghost of Tsushima. Sucker Punch werkt hiervoor samen met Sony Pictures en PlayStation Productions en ze hebben Chad Stahelski aangetrokken voor de regie. Deze regisseur is bekend van zijn werk met Keanu Reeves in de drie John Wick films.

Iedereen die die films gezien heeft, die kan zich wel voorstellen dat Stahelski een goede keuze is om het avontuur van Jin Sakai naar het witte doek te brengen. Verdere details zijn niet bekend en gezien de aankondiging vers van de pers is, zal het wellicht nog wel even duren vooraleer de film uitkomt.