Na vorige week Terry Bogard aan te kondigen voor de game The King of Fighters XV, is nu ook het elfde personage aangekondigd. SNK breidt deze week de line-up uit met Yashiro Nanakase. De Japanse vechtersbaas is al langer aanwezig in de KOF-serie en is leider van Team Orochi. Dat Yashiro Nanakase er niet naast mept, is duidelijk te zien in de onderstaande aankondigingstrailer.