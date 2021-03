Liefhebbers van Left 4 Dead en Left 4 Dead 2 keken ongetwijfeld met veel verwachtingen uit naar Back 4 Blood. De game van uitgever Warner Bros. Interactive Entertainment en ontwikkelaar Turtle Rock Studios zou een spirituele opvolger van de eerdergenoemde games kunnen worden.

Op 22 juni zou de game verschijnen, maar jammer genoeg moeten we mededelen dat de release uitgesteld is naar 12 oktober. Warner Bros. Interactive Entertainment had hier het volgende over te zeggen:

“Turtle Rock Studios is working hard to make Back 4 Blood the best game it can possibly be at launch and the team needs more time to do this. Therefore, we will release Back 4 Blood on October 12, 2021. We thank our community for its continued support and are excited to share that there will be an open beta this summer.”