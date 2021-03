Door Covid-19 ziet het er niet meteen naar uit dat we deze zomer zullen kunnen genieten van een welverdiende vakantie, maar daar hebben Nacon en RingZero Game Studio iets op gevonden. Ze hebben namelijk een nieuwe simulator aangekondigd, waarin jij een resort zult moeten managen, namelijk Hotel Life: A Resort Simulator. Het doel is het bouwen en runnen van een hotel waarbij de klantentevredenheid natuurlijk je grootste bekommernis is.

Je zal niet alleen moeten bouwen, maar zal ook zelf de handen uit de mouwen moeten steken als het gaat om decoreren, schoonmaken en koken. De game zal een carrière modus bevatten waarbij de doelstellingen stelselmatig moeilijker worden. Voor degene die liever zelf op vakantie gaan, is er ook een speltype waarin je je hotel en de omgeving rustig kan bewonderen. De game verschijnt op 26 augustus en is dan verkrijgbaar op zowel de PS4 als PS5. Check hieronder zeker eens de trailer.