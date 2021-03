Miami is een van de maps die sinds launch beschikbaar is in Call of Duty: Black Ops Cold War. Hoewel de map de jaren ’80 goed weet uit te beelden, zijn veel spelers deze map meer dan zat. Bepaalde gebieden worden amper gebruikt, je ziet vijanden niet goed en nog meer problemen worden genoemd door de community.

Treyarch heeft geluisterd naar deze feedback en toont de nieuwe lay-out van de map Miami. Deze locatie gaat nu door onder de naam ‘Miami Strike’ en hierin zijn een aantal dingen aangepast. Zo speelt deze verbeterde versie zich in het daglicht af en het is overduidelijk kleiner dan het origineel. Hieronder kan je de korte teaser bekijken die via Twitter werd gedeeld.

Miami Strike zal volgende week beschikbaar zijn in 6vs6 modi en er zal ook een 24/7 playlist voor deze map beschikbaar zijn.