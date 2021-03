Eerder maakten we al kennis met de Ranger, Hunter en de Brawler klasse in Hood: Outlaws & Legends. Alle drie leggen zij de focus op de aanval, zowel van dichtbij als veraf. De Mystic daarentegen, specialiseert zich in de ondersteuning van zijn team.

En de aanpak waar de Mystic om bekend staat, zul je niet moeten onderschatten. Zo is hij in staat zichzelf en zijn bondgenoten te helen, kan hij vijanden kort verdoven en zijn stamina regenereert sneller. Ook niet geheel onbelangrijk is de optie om de locatie van vijanden te openbaren. Zelfs door muren en andere objecten heen!

Daarnaast staat hij ook absoluut zijn mannetje met de pittige strijdvlegel, die je niet zomaar om je oren wilt krijgen! Hoe hij zijn vijanden uitschakelt en zijn kompanen te hulp schiet, zie je in de onderstaande video vol met gameplay.