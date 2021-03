Knockout City werd vorige maand aangekondigd en we konden toen gelijk een eerste blik werpen op deze twist van trefbal. Laatst kon je al gameplay bekijken van deze actievolle titel en daar wordt nu nog een schepje bovenop gegooid. Ontwikkelaar Velan Studios heeft opnieuw een gameplaytrailer vrijgegeven die nog wat dieper ingaat op alle aspecten van de game. Daarnaast benadrukt deze trailer nogmaals wat voor een over-de-top game dit nu eigenlijk is.

In Knockout City kan je aan de slag in teams van drie spelers. Het doel is om je tegenstanders te raken met een bal om zo punten te scoren. Heb je moeite om iemand te raken met de bal? Verander dan zelf in een bal en laat je lanceren door een teamgenoot. De game kent diverse maps en modi, die eveneens toegelicht worden in deze trailer. Uiteraard kan je ook je eigen speler aanpassen met cosmetische voorwerpen, zodat iedereen jou kan herkennen in dit knotsgekke spektakel.

Knockout City zal op 21 mei in de schappen verschijnen.