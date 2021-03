Een van de toch wel wat uniekere titels voor de PS5 is afkomstig van Finse bodem. Ontwikkelaar Housemarque staat aan het roer van Returnal en heeft in de afgelopen tijd steeds meer laten doorschemeren over deze game. De game werd begin dit jaar nog uitgesteld naar april en dat zal ook de enige keer zijn dat de game is uitgesteld, zo laat het Finse team weten.

De ontwikkelaar deelde via Twitter namelijk dat Returnal goud is gegaan en dat de game dus zo goed als klaar is. In het bericht bedankte Housemarque nog alle mensen die betrokken waren bij het project. De releasedatum van 30 april lijkt daarmee een zekerheid te zijn, waardoor het nog een maandje wachten is voordat we de gevaarlijke planeet Atropos kunnen betreden.

Ben je niet goed op de hoogte van wat voor game Returnal precies is? Lees dan zeker even onze special, waarin we kort vertellen wat je kunt verwachten.