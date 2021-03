Het is niet meer weg te denken uit het huidige gaming klimaat: de remasters. Het is ook niet vreemd als je als ontwikkelaar zoveel tijd en liefde hebt gestoken in een game, dat je die niet met de tijd wil zien vergaan. Ook de producer van Binary Domain, Daisuke Sato, zou deze game graag terug zien op de huidige generatie consoles.

Maar dan wel met een aantal aanpassingen, zo liet hij weten. Wat deze aanpassingen precies inhouden, daarop werd niet dieper ingegaan. Wie weet of het überhaupt ooit gaat gebeuren, maar het is niet geheel onmogelijk. Dezelfde studio is verantwoordelijk voor de Yakuza games en de wat oudere titels in de franchise zagen kortgeleden nog een herintroductie op de PlayStation 4.

Zouden jullie een remaster van de game een kans geven, of laten jullie deze liever links liggen?