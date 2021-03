Eind vorige maand stond Oddworld: Soulstorm even in de spotlights tijdens de State of Play-uitzending. Er werd heel wat uitleg gegeven over de game, wat onderbouwd werd met toffe gameplay. Aan het einde van de sessie kregen we een releasedatum, namelijk 6 april.

Het feit dat de game gratis is voor PlayStation Plus abonnees in april zullen we nog maar eens benadrukken, aangezien het bijna zover is. Maar er bleek nog wat informatie geheim te zijn gehouden tot nadere order. De tijd van onthullen is nu daar. Het gaat hier om een Day One editie en een grandioze Collector’s Oddition, waarvan de inhoud absoluut om te smullen is voor de fans.

De volledige inhoud hebben we hieronder voor je opgesomd.

Een unieke Collector’s Box

Oddworld: Soulstorm’s Standard Edition

Een gegraveerde metal case

Een exclusief 9-inch beeldje van Abe, de held van Mudokon

Een premium 160-pagina tellend artbook die is gemaakt door Pix’n Love Publishing

Een exclusieve sleutelhanger van Mining Company

Drie art posters

Speciale Mudokon Tribal stickers

Abe’s hand tattoo

De Day One Oddition bevat als extra een mooie metal case, die ook in de Collector’s Oddition aanwezig is. Als je een van bovenstaande edities pre-ordert, ontvang je tevens een digitaal artboek en original soundtrack.