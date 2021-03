Gisterenavond laat vond de Future Game Show plaats die zich voornamelijk op wat kleinere ontwikkelaars en titels richt. Desalniettemin zaten er ook titels tussen die op de PlayStation 4 en/of PlayStation 5 zullen verschijnen, zo ook Kena: Bridge of Spirits.

Deze exclusieve PlayStation game was te zien in een nieuwe trailer en hoewel die voor een groot deel uit bekend beeld bestaat, zitten er ook wat nieuwe fragmenten in die nog niet eerder zijn getoond. Bekijk de mooie trailer hieronder.

Kena: Bridge of Spirits is vanaf augustus verkrijgbaar.